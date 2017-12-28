Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin erkek öğrenci yurdunda gece saatlerinde zehirlenme paniği yaşandı. Zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılan 16 öğrencinin yedikleri yemekten zehirlenmiş olabileceği şüpheleri üzerinde duruluyor.

Bolu’da yer alan İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nin erkek öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin zehirlenme şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

16 ÖĞRENCİ APAR TOPAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayla ilgili alınan bilgilerde, Bolu Sümer Mahallesinde yer aldığı öğrenilen İzzet Baysal Anadolu Lisesi erkek öğrenci yurdunda kalan öğrencilerden bazılarının mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri olduğu yönünde yurt yetkililerine durumlarını bildirmeleri üzerine yetkililer harekete geçti ve yurda sağlık ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerinde bulunan 16 öğrencinin olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu İzzet Baysal Devlet Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Bolu Köroğlu Üniversitesi ile Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldıkları öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Bolu İzzet Baysal Anadolu Lisesi erkek öğrenci yurdunda yaşadıkları rahatsızlıklardan sonra hastaneye kaldırılan 16 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri aynı zamanda yurtta kalmakta olan diğer öğrencilerin herhangi bir şikayetleri olmadığı belirtildi. Yaşanan olayın neden kaynaklandığını araştırmak üzere çalışma başlatıldı.