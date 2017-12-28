﻿ ABD ve Türkiye Arasında Vize Krizi Çözüldü! Randevu Kısıtlamaları Kaldırıldı Mı?

ABD ve Türkiye Arasında Vize Krizi Çözüldü! Randevu Kısıtlamaları Kaldırıldı Mı?

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizi son buldu. ABD Ankara Büyükelçiliği’nden gelen açıklamada, ‘Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı.’ ifadelerinde bulunarak randevu kısıtlamasını kaldırdığını söyledi.

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ABD ve Türkiye Arasında Vize Krizi Çözüldü! Randevu Kısıtlamaları Kaldırıldı Mı?
ABD ve Türkiye Arasında Vize Krizi Çözüldü! Randevu Kısıtlamaları Kaldırıldı Mı? Tarih: 2017-12-28 Saat: 19:23:09
Güncelleme : 2017-12-28 19:23:09

ABD ve Türkiye arasında yaşanan vize krizi son buldu. ABD Ankara Büyükelçiliği’nden gelen açıklamada, ‘Türkiye verdiği güvenceye bağlı kaldı.’ ifadelerinde bulunarak randevu kısıtlamasını kaldırdığını söyledi. 

ABD Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan son açıklamada Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizinin çözüldüğünü belirttiği ve ABD’nin Türk vatandaşlarına randevu kısıtlamasının kaldırıldığı belirtildi. Yaklaşık 81 gün süren vize krizi de çözülmüş oldu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

ABD Türkiye Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Türkiye misyonunda görev alan çalışanlara yönelik olarak başka bir soruşturma bulunmadığına dair Türk Hükümeti tarafından üst düzey güvence alındığını ve Türkiye’ye yönelik olan vize işlemlerinin kısıtlı olarak yeniden başladığı duyurulmuştu. Son yapılan açıklamada ise Türkiye ile aralarındaki vize işlemlerinin yeniden normale döneceği belirtildi. 

VİZE İŞLEMLERİ YENİDEN BAŞLATILACAK

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Ekim ayından bu yana kadar Türk Hükümetinin ABD’nin Büyükelçilik ve Başkonsolosluk yerel çalışanlarının resmi görevlerini yerine getirdiğinden dolayı gözaltına alınmayacakları ile ilgili verdiği söze bağlı kalarak güvence sağlamasından dolayı söz konusu güvencelere bağlı kalması sebebiyle Türkiye ve ABD ilişkilerinin düzeldiğini ayrıyeten ABD tarafından Türk vatandaşlarına getirilen vize kısıtlamalarının da kaldırılacağı ve normal haline döneceği bilgilendirilmesi verildi. ABD ve Türkiye arasında yaklaşık 81 gündür devam etmekte olan ve iki ülke arasında krize yol açan vize sorunu ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama sonrasında bitmiş oldu.

 

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