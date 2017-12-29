﻿ 15 Temmuz Gecesi Gözünü Kırpmadan Tankın Önüne Yatmıştı! Kahraman Sabri’den Haber Var

15 Temmuz Gecesi Gözünü Kırpmadan Tankın Önüne Yatmıştı! Kahraman Sabri’den Haber Var

15 Temmuz hain darbe girimi gecesinde sokağa çıkarak darbecilere meydan okuyan ve Üsküdar’da iki tankın önüne kendini siper eden Sabri Ünal, 15 Temmuz direnişinin en büyük sembolü haline gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

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15 Temmuz Gecesi Gözünü Kırpmadan Tankın Önüne Yatmıştı! Kahraman Sabri’den Haber Var
15 Temmuz Gecesi Gözünü Kırpmadan Tankın Önüne Yatmıştı! Kahraman Sabri’den Haber Var Tarih: 2017-12-29 Saat: 05:01:20
Güncelleme : 2017-12-29 05:01:20

15 Temmuz hain darbe girimi gecesinde sokağa çıkarak darbecilere meydan okuyan ve Üsküdar’da iki tankın önüne kendini siper eden Sabri Ünal, 15 Temmuz direnişinin en büyük sembolü haline gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan, Sabri Ünal’ın şimdilerde yurt dışında eğitimine devam ettiği haberini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde hainlere boyun eğmeyerek Üsküdar’da tam iki tankın önüne atlayarak kendini siper etmiş ve direnişin en önemli simgelerinden biri olmuş olan Sabri Ünal ile ilgili güzel bir haber verdi ve kendisini eğitimi için yurt dışına gönderdiğini eğitimini tamamlar tamamlamaz da Türkiye’ye geri dönerek burada yazılımcı yapacağını kendisinin de her zaman arkasında destekçisi olacağını söyledi.

‘BU GENÇLERİN YAPAMAYACAĞI HİÇBİRŞEY YOK’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe gecesini hatırlatarak kendini namlulara ve tankların önüne siper eden Sabri Ünal’ın ne kadar inançlı olduğunu söyleyerek onun ve onun gibi tüm gençlerin yapamayacağı hiçbir şey olmadığını kendisini eğitim için yurt dışına gönderdiğini söyledi. Ünal’ın burada dil eğitimi aldığını aktaran Erdoğani eğitimini tamamlayarak Türkiye’ye geri dönen Sabri Ünal’ın yazılımcı olarak işe başlayacağını ve kendisinin de her zaman onun destekçisi olacağını aktardı.

MİTİNGDE ALNINDAN ÖPMÜŞTÜ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir mitingde özel olarak kürsüye davet ettiği Sabri Ünal’ı alnından öpmüştü.

 

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