Son günlerin en çok tartışılan konusu olan yeni KHK yasası ile ilgili açıklama yapan Abdullah Gül AK Parti’den tepkiler gelmeye devam ediyor. Gül’e son tepki de AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan geldi. Ünal, ‘Biz kendisinin AK Partili olduğunu düşünüyoruz. Medya üzerinden konuşması üzücü. Biz ahlak olarak medya üzerinden konuşmayı hiçbir zaman kabullenmedik.’ ifadelerinde bulundu.

AK Parti cephesinden Abdullah Gül’ün KHK ile ilgili yaptığı açıklamalarına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’dan geldi. Ünal’ın Gül’e AK Partili olması ve medya üzerinden konuşmasının doğru olmaması üzerinden yanıt verdiği görüldü.

‘BİZ DOĞRU BULMAYIZ^’

Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yeni çıkarılan KHK hakkında yaptığı yorumlar sonrasında AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Abdullah Gül’ün AK Parti Milletvekilliği yapmış olduğu sözleriyle başlayarak, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yapmış biri olarak Gül’ün AK Partili olduğunu düşündüklerini söyleyen Ünal, AK Parti’de ilk ilkenin dostların birbirlerine medya üzerinden konuşmasının doğru olmadığı ve bunun tüm AK Partilileri üzdüğünü söylediği öğrenildi.

‘AHLAK OLARAK DA KABULLENMEDİK’

Sözlerine devam eden Mahir Ünal, AK Partililerin birbirleri ile medya üzerinden konuşmasının hiçbir zaman doğru olmadığını ve bunu hiçbir zaman ilke ve ahlak olarak da kabullenmediklerini belirtti. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın bu konuyla ilgili henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Abdullah Gül’e bir görüşmesinin gerçekleşmediğini söyledi.