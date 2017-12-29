Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, tam 25 yıldır küs olduğu Sezen Aksu’yla barışmak için eline çiçeğini ve çikolatasını alarak Sezen Aksu’nun evinin kapısını çaldı. İki ünlü ismin aralarında süren bu küslük bu sayede noktalandı.

Türkiye’nin ünlü sanatçıları Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe arasında yaklaşık 25 yıldır süren küslük sonunda noktalandı. Bu tatsız küslüğün sonlanması için ilk adım Yıldız Tilbe’den geldi. Tilbe, eline çiçeğini ve çikolatasını alarak Sezen Aksu’nun Kanlıca’da yer alan evine giderek bu küslüğe bir son verdi.

ARALARINA UZAY HEPAR GİRMİŞTİ

Bundan yıllar önce Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Hepar ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı. Yıldız Tilbe yaptığı hatayı anlasa bile Sezen Aksu müzik sektöründe parladığı yıllarda destek verdiği Tilbe’nin böyle bir şey yapmasını kabul etmedi ve konuşmama kararı aldı. Yaşanan bu tatsız olay sonrasında Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu tam 25 yıl boyunca hiç konuşmadı ve bir araya gelmedi. Ancak ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bu küslüğe artık dayanamayıp çiçek ve çikolatasını alıp Sezen Aksu’yla barışmak için kapısına dikildi. Yıldız Tilbe’nin bu güzel adımı sayesinde Sezen Aksu’nun gönlünü almayı da başardığı öğrenildi. İki dev isim arasında bir küslük kalmadığı ve her şeyin normale döndüğü bilgisi alındı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com