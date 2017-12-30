İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tam 2 bin 340 polisi ile 159 noktada durdurdukları araçları, el çantası ve valizleri didik didik arıyor. Büyük bir tedbirle titiz bir çalışma gerçekleştiren ekipleri İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordine ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul’da 3 gündür ‘Kurt Kapanı’ uygulaması ile devam ettiği operasyonlara ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması’ adı ile devam etmeye başladı. Alınan bilgilere göre, operasyon yalnızca İstanbul’da değil Türkiye’nin birçok ilinde gerçekleştiği öğrenildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ MUSTAFA ÇALIŞKAN OEPRASYONU KOORDİNE EDİYOR

İstanbul’da 195 farklı noktada olmak üzere devam eden operasyonun İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın koordinesinde olduğu ve operasyonun yılbaşından hemen önce yapılmasından dolayı güvenlik önlemlerinin de bir üst kademeye alındığı öğrenildi. Yılbaşı, terör ve asayiş olaylarına karşı erken tedbir almak isteyen emniyet birimleri operasyonu Türkiye genelinde farklı noktalarda gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde başlayan operasyona, özel harekat polislerinin yanı sıra Narkotik, Trafik denetleme, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı ve uygulama kapsamında şüphelilerin durdurularak araç, çanta veya valizlerinde detaylı arama yaptığı ve GBT’den geçirildiği öğrenildi. Ekiplerin, alınan ihbarları da değerlendirerek denetleme noktalarını sıkılaştırarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar operasyonlarını sürdürecekleri ve yaklaşık 2 bin 340 polisle yapılan operasyonun Türkiye genelinde devam edeceği bilgisine ulaşıldı.