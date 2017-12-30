Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli yağış için uyardı. İşte 30 Aralık 2017 İstanbul ve tüm Türkiye’de beklenen hava tahminleri…

Meteoroloji’den yapılan son uyarıda, İstanbullular öğle saatleri itibari ile etkisini göstermesi beklenen sağanak yağış için uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafında yapılan değerlendirmelere göre, öğle saatleri itibari ile sağanak yağış ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.

HAVA DURUM RAPORU

2017 yılının son günlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Marmara bölgesinde yağışlı ve sağanak yağışlı bir hava hakim olması beklenirken beklenen yağışlı havanın, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve Balıkesir’de oldukça kuvvetli bir şekilde hissedilmesinin beklendiği belirtiliyor.

METEOLOROLOJİ İL GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından yapılan tahminlere göre bugün, İstanbul, Çok bulutlu öğle saatleri itibari ile gök gürültülü sağanak yağış 13 derece, Tekirdağ, çok bulutlu ara ara sağanak yağış 10 derece, Edirne, çok bulutlu ve aralıklı olarak sağanak yağış 7 derece, Kocaeli, çok bulutlu akşam saatlerinde kuvvetli yağış 16 derece, İzmir, çok bulutlu ara ara sağanak yağış 13 derece, Afyonkarahisar, çok bulutlu akşam saatleri itibari ile sağanak ve gök gürültülü yağış 13 derece, Antalya, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağış 15 derece, Adana, çok bulutlu yer yer sağanak yağışlı 18 derece, Ankara ve Eskişehir, çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı 9 derece, Bolu, çok bulutlu yer yer yağmur ve karla karışık yağmurlu 9 derece, Trabzon ve Samsun çok bulutlu akşam saatleri itibari ile kuvvetli yağışlı 19 derece, Diyarbakır, çok bulutlu ara ara gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece, Gaziantep, çok bulutlu öğle saatlerinde sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12 derece.