İstanbul Emniyet Müdürlüğü 31 Aralık 2017 Pazar günü itibari ile hangi ilçelerde yolların kapatılacağını ve konulan yasakların saat kaça kadar devam edeceğini açıkladı. Aynı zamanda bu tarih kapsamında İETT ve Marmaray’ın sefer saatlerinin de de uzatma yapıldığı belirtildi. İşte detaylar…

İstanbul Emniyet Müdürlüğü son yaptığı açıklamada, 31 Aralık 2017 Pazar günü itibari ile Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerinde yolların kapatılacağını duyurdu. Yılbaşı dolayısıyla alınan bu tedbirlerin adı verilen ilçelerde 31 Aralık 2017 Pazar günü saat 08.00’de başlayarak 1 Aralık 2018 Pazartesi günü saat 08.00’a kadar geçerli olacağını duyurdu.

O İLÇELERDE YOLLAR KAPALI

Emniyet Müdürlüğü tarafından Yılbaşı dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy ilçelerine çıkan yolların tümünün araç trafiğine kapatıldığı kamuoyuna duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık 2017 Pazar günü itibari ile Beyoğlu İstiklal caddesine çıkan tüm yolların saat 15.00 itibari ile Taksim Meydanı’na çıkan cadde ve tüm sokakların saat 10.00 itibari ile, Beşiktaş ilçesine çıkan tüm cadde ve sokakların saat 16.00 ve Kadıköy ilçesine çıkan tüm yolların saat 15.00 itibari ile kapatılacağı belirtildi.

MARMARAY VE İETT SEFERLERİ UZATILDI

Öte yandan Yılbaşı dolayısıyla Marmaray seferlerinde özel ek sefer hizmeti verileceği ve son sefer saatlerinin saat 02.00’a kadar olacağı belirtildi. İETT seferleri kapsamında metrobüs seferlerinde de ek sefer yapılması beklendiği fakat İETT için henüz ek sefer açıklaması yapılmadığı öğrenildi.