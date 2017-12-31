Yeni yıla saatler kala herkes aynı sorunun yanıtını merak ediyor. Yılbaşında kar yağacak mı sorusunun yanıtını Meteoroloji verdi. Peki, bu yıl yeni yıla girerken hava durumu nasıl olacak? Bu akşam kar yağacak mı? İstanbul’a kar yağacak mı? İşte yeni yılın ilk gününde hava durumu ve Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini…

Meteoroloji, yılbaşı için uyarı üstüne uyarı yapmaya başladı. Yılbaşında kar yağışı beklense de bu yıl yeni yıla karla girmeyeceğiz. Hava durumu hakkında Meteoroloji’den yeni açıklamalar da geldi. Peki, yeni yılın ilk gününde hava nasıl olacak? 01 Ocak 2018 hava durumu nasıl olacak? İşte 1 Ocak 2018 İstanbul hava durumu ve Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini…

YILBAŞINDA İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Yılbaşında İstanbul’a kar yağacak mı sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Bugün Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı. Ne yazık ki, Türkiye bu yılbaşında umduğunu bulamayacak. Çünkü, Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de yılbaşında kar yağışı beklenmiyor. Ankara ve İstanbul’da bugün ve yarın yer yer sağanak yağış geçişleri beklenirken, İzmir’de ise yağış 2 Ocak ve 3 Ocak 2018 tarihlerinde etkili olmaya başlayacak.

01 OCAK 2018 HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz yeni yıla genellikle sağanak yağış ile girecek. Kırklareli'nin kuzey ilçelerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Uzmanlar, yeni yıl tatiline çıkacak olan vatandaşları gece ve sabah saatlerinde görülecek olan don ve buzlanma olaylarına karşı uyarıyor. Ayrıca Doğu ve Güneydoğu illerinde sis ve pus olaylarının da görülebileceği belirtiliyor.