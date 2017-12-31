Günlük kiralık dairenin beşinci katından düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Buket Şişek isimli genç kızın ölümünün altından dehşet çıktı. Genç kızın günlük kiralık dairede sevgilisi ile birlikte kaldığı ve beşinci kattaki dairenin penceresinden düşerek can verdiği öğrenildi.

Olay, İstanbul Esenyurt’ta günlük kiralanan dairenin beşinci katında yaşandı. 18 yaşında olduğu öğrenilen Buket Şişek isimli genç kızın sevgilisiyle birlikte kiraladıkları öğrenilen dairenin beşinci katının penceresinden düşerek ağır yaralandığı öğrenilirken genç kızın erkek arkadaşının kanlar içinde kalan Şişek’i hastaneye götürüp kaçtığı iddia edildi.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Olayla ilgili alınan bilgilerde, 18 yaşında olan Buket Şişek’i ağır yaralı bir şekilde hastaneyle özel bir hastaneye getirdiği öğrenilen erkek arkadaşının kızı hastanenin kapısına bırakıp kaçtığı bilgisi alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 18 yaşındaki genç kızın günlük kiralık dairenin beşinci katından aşağı düştüğü belirlendi.

POLİSİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekiplerinin kızı hastaneye getiren taksi şoförünün de ifadesine başvurduğu öğrenildi. Polisin daha sonra genç kız ve erkek arkadaşının kaldıkları tespit edilen Esenyurt’taki günlük kiralık daireye giderek incelemelerini burada sürdürdü. Polisin dairede yaptığı araştırmada, içki ve uyuşturucu bulunduğu ve otopsisi sonuçlanan genç kızın vücudunda darp izleri bulunduğu ve kırıklar tespit edildiği öğrenildi. Polis ekipleri şimdi genç kızla birlikte günlük kiralık dairede kalan ve onu hastaneye bırakıp kaçan erkek arkadaşını arıyor.