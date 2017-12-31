Ünlü haber spikeri Nazlı Çelik, gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı. Nazlı Çelik ve Engin Öztürk aşkı, Öztürk’ün komşularına takıldı.

Star TV ana haber spikeri Nazlı Çelik'le yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'ün aşk yaşadığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Engin Öztürk’ün evine giden Nazlı Çelik, komşular tarafından görüntülendi.

KOMŞULAR EVE GİRERKEN GÖRDÜ

Nazlı Çelik, 2015 yılında Serdar Bilgili ile dünya evine girmiş, ardından 6 ay sonra boşanmıştı. Uzun süredir adı kimse ile anılmayan Çelik’in son dönemlerde oyuncu Engin Öztürk'le aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Son iddiaya göre ise Nazlı Çelik, önceki gün yakışıklı oyuncunun evine gitti. Nazlı Çelik’in görüntü vermemek için ünlü oyuncunun Levazım'daki evine gittiği iddia edilse de komşular yakalamayı başardı. Şu anda 40 yaşında olan Nazlı Çelik’in kendisinden 9 yaş küçük oyuncunun evine girdiğini komşular belgeledi.