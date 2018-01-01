Adnan Oktar ve Kedicikleri son dönemlerde gündemden düşmüyor. Manşetlerde sürekli şaşaalı yaşamı ile yer alan Adnan Oktar, bu defa da Yılbaşı eğlencesi ile gündemde. Oktar, evinde verdiği yeni yıl partisinde kediciklerini dansöz yapıp oynattı.

Kendi kanalında Kedicikleri ile TV programı yapan Adnan Oktar, bu defa da verdiği yılbaşı partisi ile gündeme damga vurdu. Kendi evinde kedicikleri ile şaşaalı bir yılbaşı kutlaması yapan Oktar’ın partisindeki tek erkek ise yine kendisiydi.

DANSÖZ ETRAFINDA PERVANE OLDU

Adnan Oktar, evinde verdiği yılbaşı partisinde muazzam bir sofra kurarak eğlencenin dibine vurdu. Oktar’a partisinde 31 kediciği de eşlik ederken, bu defa bir de dansöz oynadı. Bu yılbaşına da kedicikleri ile birlikte giren Adnan Oktar, adeta eğlencenin dibine vurdu. Daha önce de defalarca kedicikleri ile yaptığı programlarla gündeme gelen Oktar, genellikle kediciklerini oynatıyordu, ama bu defa onlara bir de dansöz eklendi.