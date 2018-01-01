Gaziantep’te işkence edilerek öldürüldükten sonra cesedi parka atılan 5 aylık Teymhim bebeğin cenazesine sadece 8 kişi katıldı. Vahşice öldürülen minik bebek cenazesinde de kimsesiz kaldı.

Olay, 16 Aralık 2017’de Gaziantep’te meydana geldi. 24 yaşındaki Suriye uyruklu Ziyad El Abdullah tarafından işkence edilerek acımasızca öldürülen ve 5 aylık olan Tymhim bebeğin cesedi vatandaşlar tarafından bir parkta bulunmuştu. Talihsiz bebek son yolculuğuna uğurlanırken de kimsesiz kaldı ve cenazesinde toplamda 8 kişi katıldı.

DUVARA VURA VURA ÖLDÜRMÜŞTÜ

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Gaziantep Nizip ilçesine yerleşen 26 yaşındaki İhlas El Baho isimli genç kadın eşi, kayınvalidesi ve 5 aylık bebeği ile burada yaşamaya başlamıştı. Burada yaklaşık 1 yıl önce aşık olduğu Suriye uyruklu Ziyad El Abdullah ile yanına 5 aylık bebeğini de alarak Gaziantep Merkeze gelen İhlas El Baho bir olduğu sevgilisi ile birlikte bebeğe işkence yaparak öldürmüştü. Ağladığı için minik bebeği defalarca döven ve közle işkence yapan Ziyad El Abdullah, minik bebeği vahşice duvara vura vura öldürmüş ve bebeğin cesedini parka atıp kaçmıştı. Vatandaşlar tarafından 17 Aralık akşamı parkta cesedi bulunan Tymhim bebek Adli Tıp kurumundan gelen rapor sonrasında morga kaldırılmış ve babasına teslim edilmek üzere burada bekletilmişti.

CENAZESİNE 8 KİŞİ KATILDI

Yaklaşık 15 gün kadar morgda bekletilen bebeğin cenazesine babası da dahil kimse çıkmazken mezarlık görevlileri ve birkaç vatandaştan oluşan 8 kişi minik bebeği son yolculuğuna uğurlayarak cenaze namazının ardından toprağa verdi. Talihsiz bebek cenazesinde de yapayalnız ve kimsesiz kaldı.