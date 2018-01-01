Dün yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahneye çıkan ve başarılı performansı ile herkesin beğenisini kazanan Defne Samyeli güzelliği ile de baş döndürdü. Defne Samyeli.2nin yaşını öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Daha önce televizyon kanallarının aranan haber spikeri olan Defne Samyeli, şimdilerde bir mekanda canlı şarkı performansı ile sahne alıyor. Haber spikerliğinin ardından oyunculuğa atılan ve birkaç dizide rol alan Defne Samyeli’nin on parmağında on marifet. Oyunculuğuyla da akıllara kazınan ve başarılı olan Samyeli, sesiyle de kendine hayran bırakıyor.

HEM GÜZELLİĞİ HEM DE BAŞARILARI İLE KARİYERİNİN ZİRVESİNDE

Defne Samyeli, geçmişte sunduğu Ana Haber Bültenleri ile herkesin aklında yer ederken birçok televizyon kanalının da aranan ismi haline gelmişti. Uzun yıllar devam ettiği haber spikerliğinin ardından oyunculuğa soyunan Samyeli, Kurtlar Vadisi Pusu, Babam Sınıfta Kaldı gibi dizilerde rol alarak oldukça başarılı performans sergiledi. Oyunculuğun ardından bir süre televizyona ara veren Samyeli daha sonra sesiyle geri döndü. Şarkıcılığa soyunan güzel spiker Samyeli, bir mekanda canlı performansları ile kendisini dinlemeye gelenlerin adeta kulaklarının pasını siliyor. Hem spikerlik hem oyunculuk hem de şarkıcılıkta kendini en iyi şekilde ispatlayan Samyeli, güzelliğinin yanı sıra yaşıyla da şok etti.

DEFNE SAMYELİ KAÇ YAŞINDA?

Hem güzelliği hem de başarıları ile göz dolduran Defne Samyeli 45 yaşında. 17 Mart 1972 tarihinde dünyaya gelen Samyeli’nin genç görünümü ve baş döndüren güzelliğinden dolayı kimse 45 yaşında olduğuna inanamıyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com