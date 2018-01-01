Ağrı’da yaşanan salgın hastalık nedeniyle hastanelerin çocuklarla dolduğu ve yaklaşık 500 çocuğun hastalık nedeniyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. Hastalık geçiren çocuklar arasından bazılarının havale geçirdiği ve Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.

Ağrı’da son birkaç gün içinde meydana gelen salgın hastalık nedeniyle hastanelerin dolup taştığı öğrenildi. Bugüne kadar Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine yaklaşık 500 çocuğun salgın nedeniyle başvuru yaptığı belirlendi.

HAVALE GEÇİRENLER OLDU

İl genelinde yaşandığı belirlenen salgın hastalık nedeniyle onlarca çocuk hastaneye sevk edilirken aralarında havale geçiren çocukların olduğu ve durumu ciddi olanların Erzurum’a sevk edildiği belirlendi.

SALGIN HASTALIK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Son birkaç günde artış gösteren salgın hastalıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı meydana geldiği ve hastalıkların hızla yayılması nedeniyle çok sayıda çocuğun hastanelik olduğu belirtildi.

ÇOCUKLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine salgın hastalıklar nedeniyle başvuran çocukların sayısının 500’ü geçtiği belirlenirken hastane koridorlarının hastalarla dolup taştığı belirlendi. Salgın hastalığa yakalanan çocukların hastane koridorlarında acıyla ağladıkları duyulurken özelliklede akşam saatlerinde hastaneye başvuranların sayısının daha fazla olduğu belirlendi. Salgın hastalık nedeniyle hastane koridorlarında bekleyen çocuklar ve aileleri zor anlar yaşarken nöbetçi eczanelerde de ilaç kuyruğu oluştuğu belirlendi. Hastalık nedeniyle hastaneye başvuran hastaların sayısının 500’ü geçtiği ve sayının yükselmeye devam ettiği öğrenildi.