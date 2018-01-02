Çin’de bir adam 12 yıl önce akrabasını öldürdükten sonra kaçarak bir köye yerleşti ve burada tam 12 yıl boyunca dilsiz taklidi yaptı. Yeni bir hayat kuran adamın işlediği cinayeti ağzından kaçırmamak için yıllarca dilsiz taklidi yaptığı öğrenilirken 12 yılın ardından konuşma yeteneğini gerçekten kaybettiği öğrenildi.

Olay, Çin’de yaşandı. Bundan 12 yıl önce bir akrabasını öldüren ve işlediği cinayet sonrasında kaçarak bir köye yerleşen soyadının Zeng olduğu öğrenilen adam tam 12 yıl boyunca yaşadığı köyde dilsiz taklidi yaparak işlediği cinayeti gizlemek için hiç kimseyle konuşmadı. Köydeki herkese onu gerçekten dilsiz olduğuna inandıran adamın bu yalanı 12 yıl boyunca sürdürdüğü kaydedildi.

AKRABASINI ÖLDÜRÜP KAÇMIŞ

Zeng’in 2005 yılında bir akrabasını 76 dolarlık kira yüzünden anlaşmazlık yaşadığı için öldürdüğü ve öldürdüğü kişinin karısının amcası olduğunun belirlendiği öğrenildi.

YERLEŞTİĞİ KÖYDE 12 YIL BOYUNCA DİLSİZ TAKLİDİ YAPTI

İşlediği cinayet sonrasında kaçan ve Ciciang adlı bir köye yerleşen adamın köydeki herkese kendisinin dilsiz olduğuna inandırdığı ve bu yalanı 12 yıl boyunca sürdürdüğü öğrenildi. Kendisine yeni bir hayat kuran ve o yıllarda 33 yaşında olduğu kaydedilen adamın adını da değiştirdiği ve kendisine bir inşaatta iş bularak yaşamını sürdürdüğü bir de evlenerek çocuk sahibi olduğu bilgisine ulaşıldı.

YAKALNDIKTAN SONRA GERÇEKTEN KONUŞAMAZ HALE GELDİ

Aradan 12 yıl geçtikten sonra yerel polisin Zeng’in kimliği olmamasından şüphelenmesi ile tüm gerçek ortaya çıktı. Polisin Zeng’e kan testi yaptırmasının ardından adamın tam 12 yıldır cinayet suçundan aranan şüpheli olduğunu belirlediği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasından ve polis tarafından yakalanmasının ardından gerçekten konuşma yeteneğini kaybeden Zeng’in yıllardır sürdürdüğü dilsiz taklidinin gerçeğini yaşamaya başladığı ve artık konuşamadığı polise verdiği ifadeyi de yazı yoluyla gerçekleştirdiği öğrenildi.