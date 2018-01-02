İstanbullulara yağmur uyarısı bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden geldi. İstanbul’a bu gece saatlerinden itibaren yağış beklendiği söylenirken yağışlı havanın etkisini Perşembe gününe kadar sürdürmesinin beklendiği belirtildi. İşte detaylar…

İstanbul’a yağış uyarısı AKom’dan geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin değerlendirmelerinin ardından AKOM’da İstanbulluları gece saatlerinde beklenen yağış için uyardı.

AKOM GECE SAATLERİNE DİKKAT DEDİ

Bu gece saatlerine dikkat çeken AKOM’dan yağışların gece saatlerinde başlayarak Perşembe gününe kadar sürmesinin beklendiği uyarısı yapıldı. İstanbullular’ın yağışlı bir iki gün geçireceği belirtilirken Meteoroloji tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artış göstermesi doğu bölgelerde ise azalması bekleniyor.

2 OCAK 2018 HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

2 Ocak 2018’de meteoroloji tahminlerine göre, İstanbul, az bulutlu ve zaman zaman çok bulutlu gece saatlerinden itibaren yağışlı 14 derece, Ankara, az bulutlu ve zaman zaman parçalı bulutlu 9 derece, İzmir, az bulutlu ve zaman zaman parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren ise sağanak yağışlı 15 derece, Samsun, parçalı ve yer yer çok bulutlu 14 derece, Antalya, az bulutlu ve yer yer açık, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 19 derece, Diyarbakır, parçalı bulutlu 11 derece, Trabzon parçalı ve yer yer çok bulutlu 12 derece ve Erzurum, parçalı yer yer çok bulutlu -1 derece.