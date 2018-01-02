Arjantin’de bir doğum sırasında doktorların prematüre bir bebeği doğurtmaya çalışırken kaza sonucu kafasını bedeninden ayırdıkları öğrenildi. Olay sonrası bebeğin ailesinin hastaneden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Arjantin’de yaşanan skandal olayda, hastaneye doğum için gelen Valazquez’i doğuma alan doktorları sezaryen doğumu tercih etmedikleri ve prematüre bebeği doğurttukları sırada kafasını bedeninden ayırdıkları öğrenildi.

Olay, 28 Aralık 2017 tarihinde Arjantin Tartagal’da yer alan bir hastanede meydana geldi. Anne Valazquez’in doğum için hastaneye başvurduğu doktorların kadının suyu gelmesiyle doğuma geçtiği anlarda annenin bebeğini sezaryen doğumla doğurmak istediğini söylediği ancak doktorların ısrarla bebeği normal doğuma aldıkları belirtildi. Doğumla ilgili verilen raporlarda, doğum sırasında bebeğin başının annenin içinde kaldığı öğrenildi. Doktorların Prematüre olarak doğmak üzere olan bebeği anne karnından çıkarmaya çalıştıkları esnada kazayla bebeğin kafasını vücudundan ayırdıkları bilgisine ulaşıldı.

SEZERYAN DOĞUMA KARŞI ÇIKMIŞLAR

Alınan bilgilere göre, doğuma giren annenin doğum sonrasında uyandıktan sonra hastane görevlisinin elinde bebeğinin kafasız bedenini gördüğü ve büyük şok yaşadığı öğrenildi. Bebeğinin doğum sırasında kafasının kopmasına doktorların mı yoksa ebelerin mi sebep olduğunu bilmeyen anne bebeğinin normal doğumla doğurmaya karşı çıktığını ve sezaryen doğum istediğini ancak hastanede sezaryen doğum yapabilecek hiçbir doktor olmadığı söylendiği öğrenildi. Bebeklerini kaybeden aile büyük bir şok yaşarken ailenin söz konusu hastaneden şikayettae bulundukları bilgisine ulaşıldı.