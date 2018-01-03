Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, son günlerde yükselmeye başlayan ‘PKK’yla çözüm süreci yeniden başlayacak’ iddialarına net bir dille yanıt geldi. Bu iddialara sert bir dille yanıt veren Çavuşoğlu, ‘Çocuk katili terör örgütüyle pazarlık yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır’ ifadeleriyle bu haberleri yalanladı.

Son günlerde ortaya atılan iddialar arasında yer alan PKK’yla çözüm süreci haberlerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan sert bir yanıt geldi. Çocuk katilleri ile pazarlık yapmanın mümkün olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, ortaya atılan bu iddiaların asla gerçeği yansıtmadığını söyledi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ’

Ortaya çıkan terör örgütü PKK ile yeniden çözüm sürecine gidileceği haberleri gündemi meşgul etmeye devam ederken Mevlüt Çavuşoğlu, asla çocuk katilleri ile pazarlık yapılmayacağını ve devletin millete verdiği bir söz olduğunu bunun da terör örgütünün kökünü kazıyana kadar hiçbir gücün kendisini durduramayacağı olduğunu söyleyerek çözüm sürecinin söz konusu olmadığının tekrar tekrar altını çizdi.

‘PKK ÇÖZÜM SÜRECİNİ SUİSTİMAL EDİYOR’

İfadelerinde PKK’nın çözüm sürecini suiistimal ettiğini dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kürt vatandaşlarında PKK terör örgütü ile mücadelenin devam etmesinden yana olduğunu sözlerine ekledi.

‘ASLA NİYETİMİZ YOK’

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra Çavuşoğlu’nun Basın Danışmanı Kahraman Halisçelik’te bazı açıklamalarda bulundu. Asla PKK terör örgütü ile çözüm sürecine gitme niyetinde olunmadığını söyleyen Halisçelik, Türk vatandaşlarını acımasızca öldürmeye çalışan katil bir terör örgütüyle yeniden görüşme başlamasının imkansız olduğunu ifadelerine ekledi.