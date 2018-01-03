Diriliş Ertuğrul 101. bölüm merak içerisinde bekleniyordu. Ancak Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bugün TRT 1 yayın akışı içerisinde yer almadı. Peki, Diriliş Ertuğrul Yeni Bölüm Bu Akşam Neden Yok? Diriliş Ertuğrul Yeni Bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte TRT’den Diriliş Ertuğrul Yeni Bölüm hakkında açıklama…

TRT’nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 101. bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Bu hafta heyecan içerisinde Diriliş Ertuğrul yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen dizinin hayranlarına kötü haber geldi. Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak. Peki, Diriliş Ertuğrul yeni bölüm ne zaman?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜM 10 OCAK'TA YAYINLANACAK

TRT’nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş 101. bölüm merak içerisinde bekleniyordu. Çarşamba günleri reytingleri alt üst eden dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanmayacağı ortaya çıktı. Diriliş Ertuğrul 101. bölüm TRT’den yapılan açıklamaya göre 10 Ocak Çarşamba günü ekrana gelecek.

TRT AÇIKLAMA YAPTI

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm bu akşam neden yok sorusuna yanıt da TRT’den geldi. TRT tarafından yapılan açıklamaca 4 sezondur kaliteli bir şekilde devam eden Diriliş "Ertuğrul" dizisinin kaliteden ödün vermemek için yeni bölümünün 10 Ocak tarihinde izleyici ile buluşacağı belirtildi.