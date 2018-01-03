Mardin Artuklu’da Kasım ayında AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’na atanan Kübra Dindar’ın görevden alındığı öğrenildi. İşte görevden alınan Kadın Kolları Başkanının yerine getirilen isim…

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Mardin Artuklu ilçesine Kasım ayında ataması yapılan Kübra Dindar’ın görevden alındığı açıklandı. Kasım ayında yapılan mülakat sonrasında Kadın Kolları Başkanlığı’na getirilen Dindar’ın görevden alındığı belirtildi.

YERİNE ATANAN İSİM

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’na AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam tarafından yetki ve belgeyle ve yapılan mülakatla göreve getirilen Kübra Dindar’ın görevden alınmasının ardından yerine Gülbahar Mavidemir’in getirildiği açıklandı.

GÖREVDEN ALINAN KÜBRA DİNDAR KİMDİR?

1 Kasım 1993 yılında dünyaya gelen Kübra Dindar, Bitlis Eren Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık mezunudur. Aynı zamanda Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden mezun olan Dindar, eğitiminin ardından öğretmen olarak görev yapmaya başlamıştır. Öğretmenlik yaptığı sırada Anadolu Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümüne kayıt yaptıran Dindar, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’na getirilecek olan en genç Başkan olarak belirtilmişti. Kübra Dindar’ın atamasının gerçekleşmesi ardından görevden alındığı ve yerine Gülbaha Mavidemir’in getirildiği açıklandı.