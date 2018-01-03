Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre bu akşamdan itibaren Doğu Anadolu’nun doğusu, Ege Bölgesi, Rize ve Artvin çevreleri Marmara’nın güney ve doğusu sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Peki, yağışlar ne kadar sürecek? İşte 3 Ocak 2018 Hava Durumu ve İstanbul Hava Durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ocak 2018 Hava Durumu için son tahminlerini yayınladı. Bu akşam saatlerinden itibaren bazı bölgelerde şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Muğla ve çevresinde çok şiddetli sağanak yağış geçişleri görülecek. Meteoroloji, vatandaşları sağanak yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Aynı zamanda iç ve doğu kesimlerde bu gece ve yarın sabah saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadisesine karşı da vatandaşların dikkatli olması istendi.

İSTANBUL HAVA DURUMU 3 OCAK 2018

İstanbul Hava durumu 3 Ocak 2018 tarihinde nasıl olacak sorusu da herkes tarafından merak ediliyordu. Bu konuda da AKOM yeni açıklamalarda bulundu. Bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış İstanbul’da gün boyu devam edecek. Yağışların yarın da gün boyu sürmesi beklenirken, hava sıcaklıkları da 9-13 derece aralığında olacak ve mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

3 OCAK 2018 YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ocak 2018 hava durumu hakkında da bilgilendirme yaptı. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece arasında artacak. Doğu Anadolu bölgesinde ise hava sıcaklıklarında 1 ile 3 derece arasında düşüş bekleniyor.