Almanya’da günlük hayatı kötü etkileyen hızı saatte 120 kilometreye ulaşan ‘Burglind Kasırgası’nın İsviçre’de de hava koşullarını olumsuz etkileyen kasırga nedeniyle THY’nin iki uçağının acil koduyla başka havalimanına yönlendirdiği öğrenildi.

Kötü hava koşulları Avrupa’da zor anların yaşanmasına neden oluyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle İstanbul-Basel ve İstanbul-Zürih seferlerini yapmakta olan Türk Hava Yolları’na ait iki uçağın İsviçre’den İtalya Milano Havalimanı’na acil koduyla yönlendirildiği öğrenildi.

2 THY UÇAĞI HAVADAN DÖNDÜRÜLDÜ

Konuyla ilgili alınan bilgilerde, THY’na ait olan 2 yolcu uçağının olumsuz hava koşulları nedeniyle havadan döndürüldüğü öğrenildi. Uçaklardan birinin 189 yolcuya sahip olan ve İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan İsviçre Basel Kentine hareket eden uçak olduğu belirlendi. Uçakların olumsuz hava şartlarından dolayı acilen İtalya Milano kentine yönlendirildiği öğrenildi.

UÇAKLAR GÜVENLİ ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan hareket ederek Zürih ve Basel Kentine uçan 2 THY uçağının İsviçre Havalimanı’ndan yönlendirildikleri İtalya Milano Havalimanı’na güvenli bir şekilde iniş yaptığı bilgisi alındı.

ÜLKELERDE KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Bu sabah saatlerinde Almanya’yı etkisi altına alan ‘Burglind Kasırgası’nın saatte 120 kilometreye ulaşan hızının günlük hayatı olukça olumsuz hale getirdiği öğrenildi. Birçok ülkede kasırga ve hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verilirken uçak ve tren seferlerinde aksamalar yaşandığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, hayatı felç eden kasırganın Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.