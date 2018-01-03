Son Dakika haberi… Ankara'da bulunan BBP Genel Merkezinde önce patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Büyük Birlik Partisi’nin Ankara Yenimahalle'de bulunan genel merkez binasında yangın çıktı. Olaya itfaiye ekipleri müdahale ederken, görgü tanıkları önce bir patlama olduğunu ardından da yangın çıktığını ifade etti. İddiaya göre yangın, Genel Başkan Mustafa Destici'nin makam odasında başladı.

TERÖR SALDIRISI MI?

Olayın nedeni henüz bilinmiyor. Terör saldırı olup olmadığı konusunda da henüz bir açıklama yapılmadı. Genel Başkan Mustafa Destici bugün Genel Merkez binasında İran’da yaşanan olaylara ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Destici açıklamasında emperyalist küresel güçlerin kanlı ellerini İslam coğrafyasının üzerinden çekmesi gerektiğini dile getirmişti.