TSK’nın operasyonları ile nefes alacak yer bulamayan PKK çöküşe geçti. Hainlerin Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan bu çöküş nedeniyle adeta çıldırdı. Hainlerin ölü olarak ele geçirilmesinin ardından ortaya çıkan telsiz konuşmalarında Karayılan teröristlere "saftirik" diyor.

Terör örgütü PKK, son 1 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarıyla nefes alamıyor. Açıklanan son rakamlara göre geçtiğimiz yıl 212'si ölü olmak üzere 2 bin 207 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bu durum, terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşısı Murat Karayılan'ı delirtti. Teröristlerle yaptığı telsiz konuşması ortaya çıkan Karayılan, "Asker her gün yeni teknikler ve hamlelerle tarzını değiştirirken onlar saftirikçe hareket edince kaybettiler" diyor.

SON BİR YILDA AĞIR DARBE VURULDU

Son bir yılda güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 62’si İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Aranan teröristler listesinde olmak üzere 2 bin 207 PKK'lı etkisiz hale getirildi. PKK’nın son dönemde çöküşe geçmesi nedeniyle Kandil’deki hain Murat Karayılan çılgına döndü. Karayılan’ın Türkiye sınırları içerisinde bulunan PKK’lılar ile yaptığı son telsiz konuşması istihbarat birimleri tarafından ortaya çıkarıldı. Karayılan telsizde 2017 yılındaki çöküşten rahatsızlığını dile getirirken öldürülen teröristler için de 'saftirik' dedi.

HAVADAN KARADAN VURUYORLAR

Tunceli’de 2 Kasım tarihinde 9 korumasıyla birlikte ölü ele geçirilen örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın başındaki isim olan ve aranan teröristler listesinde 'Kırmızı' kategoride bulunan 'Delal Amed' kod adlı Hülya Eroğlu hakkında da konuşan Karayılan, onun da kendi saf davranışları sonucunda öldüğünü söyledi.

İşte Karayılan’ın o telsiz konuşması;

"Asker her geçen gün birtakım yeni teknikler de elde ederek yeni bir teknik hamle biçimi alıyor. Bir bakıyoruz karada bir bakıyoruz havada. Sizlerin verdiği raporlara göre her yerde asker var. Sizlerin ulaşamaz dediği Kato'da. Bulmazlar dediğiniz Dersim'in en derin ormanlık alanlarında. Asker son yıllarda keşif uçaklarının silahlandırılması, sayılarının çoğaltılması ile savaşı hava savaşına dönüştürdü. Bazı yerlerde arkadaşlarımız oldukça saftirikçe yaklaşarak düşmana açık verdiler. Asker her gün yeni tekniklerle tarzını değiştirirken onlar saftirikçe hareket edince kaybettiler."