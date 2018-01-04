Meteoroloji Uzmanı Ahmet Köse, merak edilen sorunun yanıtını verdi. İstanbul’a lapa lapa kar yağacak tarih belli oldu. Köse tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında yani sömestr tatiline denk gelen dönemde İstanbul beyaza bürünecek.

İstanbul’da hava bir güneşli bir yağmurlu devam ederken, herkes İstanbul’a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İstanbul’a lapa lapa kar yağacak olan tarihi Meteoroloji Uzmanı Ahmet Köse açıkladı. Kış mevsiminin il yarısı olarak bilinen zemherinin sonunda İstanbul’a lapa lapa kar yağacak. Öğrenciler ise bu yıl kar tatili yapamayacak, çünkü kar yağışının yaşanacağı tarih yarıyıl tatiline denk gelecek.

KAR YAĞIŞI İLE BİRLİKTE SICAKLIKLAR DA AZALACAK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, hava durumu konusunda yaptığı değerlendirmelerde, Doğu Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bir kısmı dışında bugünden itibaren yurdun tamamının yağışlı olacağını söyledi. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar da yağışlarla birlikte düşmeye başlayacak. Yağışlı sistem, Cumartesi günü itibari ile yurdu terk edecek. Gelecek hafta ise gündüzleri güneşli ve açık, geceleri ise ayaz hava yurdu bekliyor. Ayaz nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı Köse vatandaşları uyardı. Köse, hava sıcaklıklarının kışın ilk döneminde mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini belirterek, kışın ikinci yarısında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini belirtti.

HASTALIKLARA DİKKAT!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse son günlerde yaşanan ılık ve sıcak havanın aldatıcı olduğunu söyledi. Kış mevsiminin ikiye ayrıldığını belirten Köse, Zemherinin ikinci döneminde hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler nedeniyle hastalıkların da çok görülebileceğini söyledi.