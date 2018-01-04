﻿ Son Dakika! Diyarbakır'da Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 19 Yaralı

Son Dakika! Diyarbakır'da Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 19 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir otomobil ile öğrenci servis aracının çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralananların 15’inin öğrenci olduğu öğrenildi.

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Son Dakika! Diyarbakır'da Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 19 Yaralı
Son Dakika! Diyarbakır'da Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 19 Yaralı Tarih: 2018-01-04 Saat: 18:26:49
Güncelleme : 2018-01-04 18:26:49

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir otomobil ile öğrenci servis aracının çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralananların 15’inin öğrenci olduğu öğrenildi. 

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyü yolunda yaşanan kazada bir otomobil ve öğrenci servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücülerinin isimleri öğrenilemezken, 15’i öğrenci 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralananlar ambulansla Çınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 5’inin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. 

 

 

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