Evinde çocuğunu uyuttuktan sonra alt kattaki komşusuna inen kadın, eve geri döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Evde yabancı 3 kadını karşısında gören anne, kadınlardan birini yakaladı, diğerleri ise altın yüzükleri alarak kaçtı. Modern giyimi ile dikkat çeken genç hırsız ise tavırları ile herkeste şaşkınlık yarattı.

Antalya’da yaşanan hırsızlık olayı şaşkınlık yarattı. 1,5 yaşındaki oğlunu uyutan kadın, alt komşusuna misafirliğe gitti. Bir süre sonra evine dönen anne, karşısında tanımadığı 3 kadını görünce şaşkına döndü. Hırsızlar, ev sahibini karşılarında görünce kaçmaya çalıştı ama ev sahibi birini yakalamayı başardı. 18 yaşında olan ve modern kıyafetleri olduğu gözlenen genç kızın rahat tavırları da şaşkınlık yarattı.

GENÇ KIZI KAPIDA YAKALADI

Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi’nde dün saat 15.30’da meydana gelen olayda, 25 yaşındaki 2 çocuk annesi İsmet Aslan, 1,5 yaşındaki oğlu Yasin Aslan’ı uyuttuktan sonra birkaç dakikalığına alt komşusuna indi. Kadın komşusundayken eve kim olduğu bilinmeyen 3 kişi girdi. Kadının 2 altın yüzüğünü çalan hırsızlar, İsmet Aslan kapıyı açması ile kaçmaya çalıştı. Aslan çığlık atınca komşuları da kapılara koşarken, hırsızlardan ikisi kaçtı, 18 yaşındaki genç kız ise yakalandı.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Aslan’ın ihbarı ile olay yerine gelen polisler, 18 yaşındaki Marziye V.’yi gözaltına aldı. Polis, ev ve çevresinde inceleme yaparken, yüzükleri alıp kaçan kadınların yakalanması için de çalışma başlattı. Diğer yandan yakalanan genç kızın modern giyimi ve rahat tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

KADIN ŞOK OLDU

İsmet Aslan, olaydan sonra kucağındaki oğlu ile hala şoku atamazken, komşusunda otururken evinden sesler geldiğini duyduğunu ve yukarıya çıktığında hırsızlarla burun buruna geldiğini söyledi.