Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’da yaptığı konuşma sırasında FETÖ ağzıyla kendisine bir soru soran Fransız gazeteciye açtı ağzını yumdu gözünü. Erdoğan, kendisine FETÖ ağzıyla bir soru yönelten Fransız gazeteciye, ‘ABD’nin gönderdiği silahları neden sormuyorsun’ diyerek sert çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’ya yaptığı ziyarette kamera karşısına geçerek Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine bir gazeteci tarafından sorulan ‘DEAŞ’la pazarlık yaptınız mı?’ ve ‘Suriye’ye silah gönderdiğiniz için pişman mısınız’ sorularına sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN’DAN GAZETECİYE AYAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, France 2 televizyonu muhabirinin sorduğu iki soru üzerine açtı ağzını yumdu gözünü. Kendisine ‘Suriye’ye neden silah gönderdiniz’ sorusunu soran gazeteciye, ‘Sorunuzu anladım. Suriye’ye kim silah gönderdi, FETÖ ağzıyla konuşuyorsun’ şeklinde cevap verdi.

‘ABD’NİN SİLAHLARINI NEDEN SORMUYORSUN?’

Gazeteci tarafından kendisine yöneltilen soruya oldukça sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’ye kim silah gönderdi diyerek gazetecinin FETÖ ağzıyla konuştuğunu söyledi. Gazetecinin itham ettiği operasyonu FETÖ’nün savcılarının yaptığını söyleyen Erdoğan, şimdi o savcıların hepsinin hapiste cezalarını çektiğini belirtti. Kendisine yöneltilen bu soruya cevabını en iyi şekilde veren Erdoğan, Fransız gazeteciye dönerek, ‘Sen bana bu soruyu böyle soruyorsun da Amerika’nın Suriye’ye gönderdiği silahları neden sormuyorsun?’ diyerek soru sorarken bu konuda hassas olmalarını ve FETÖ ağzıyla konuşmamayı öğrenmeleri gerektiğini belirtti.