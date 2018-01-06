Arjantin'de bebeklerini kaybetmenin acısını yaşayan aile, ikinci şoku bebeklerinin cesedinin çalınması ile yaşadı. Olayı soruşturan polis ise tek şüpheli olarak bölgede faaliyet gösteren satanist bir grubu görüyor.

Arjantin'de henüz 14 aylık olan bebek, 10 Aralık günü hayatını kaybetti. Bebeğin cesedinin çalınması üzerine harekete geçen polis, bu olayı bölgede faaliyet gösteren satanist bir grubun gerçekleştirdiğini ve çocuğun cansız bedeninin bir satanist ritüele kurban gittiğini düşünüyor.

TABUTU BOŞ BULDULAR

Arjantin'in Buenos Aires şehrinde Ciro Aranda isimli bebek zatürreden öldü. Mezarlıkta yer bulamayan aile bir süre çocuğun cenazesini mezarlığa ait morg benzeri küçük bir odada bekletmeye karar verdi. Acılı anne ve baba Noel günü çocuklarının yanına çiçek bırakmak istediklerinde ise büyük şok yaşadı. Çünkü tabutta bebeğin cesedi yoktu. Aile durumu hemen polise bildirdi.

SATANİST GRUPTAN ŞÜPHELENİLİYOR

Olaya bakan savcı Ana Maria Caro, yerel çiftliklerde ve çevredeki kırsal kesimlerde yetkililer tarafından bebeğin cesedinin bulunması için çalışma yapıldığını belirtti. Bebeğin cesedinin kaybolduğu Otamendi bölgesinde satanist bir grubun faaliyet gösterdiğini belirten Savcı, şüphelerin bu grup üzerinde yoğunlaştığını ve aramaların yakında sonuçlanmasını umduğunu söyledi. Arjantin’de daha önce de 2016 yılında 11 yaşındaki bir çocuk satanist bir kült tarafından cinsel istismara uğramış ve cesedi de parçalara ayrılmıştı.