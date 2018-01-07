Televizyon dünyasından tanıdığımız birçok ünlü isim eski fotoğrafları ortaya çıktığında herkesi şaşırtıyor. Son olarak bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Aşk-ı Memnu’nun ‘Şaheste’si Fatma Karanfil’in eski yıllara ait olan fotoğrafı ortaya çıktı ve herkes büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Bir dönem Kanal D ekranlarında fırtına gibi esen Aşk-ı Memnu dizisinde ‘Şaheste’ rolüyle akıllara kazınan Fatma Karanfil’in eski yıllara ait olan fotoğrafları herkesi şoka uğrattı. Eski dönemde çekilmiş olan fotoğrafında görenlerin tanımakta zorluk çektiği ünlü oyuncu Fatma Karanfil’i aslında herkes o zamanlardaki haliyle de tanıyor. Çünkü güzel oyuncu o yıllarda Keloğlan Aramızda filminde rol aldı ve bu filmde Keloğlan’ın Fatma’sını canlandırdı.

FATMA KARANFİL KİMDİR?

Yeşilçam filmlerinde birçok rol üstlenen Fatma Karanfil, 3 Şubat 1952 Eskişehir doğumludur. Karanfil, 1968 yılı ‘Ses Dergisi’ yarışmasına katılarak burada üçüncü olmuş ve sinema hayatına ilk adımı atmıştır. 70’li yıllarda Ali Kocatepe ile dünya evine giren Fatma Karanfil daha sonra bu evliliği noktalayarak Londra’ya tekstil eğitimi almaya gitmiştir. 1984 yılında ikinci evliliğini gerçekleştiren Karanfil, hayatının en zor dönemini bu yıllarda yaşamış ve göğüs kanserine yakalanmıştır. Bir süre sahnelere ara veren Karanfil’in bu hastalıkla mücadelesini kazanıp 2001 yılında yeniden sahnelerde kaldığı yere geri dönmüş ve oyunculuğa devam etmiştir. Keloğlan Aramızda filmiyle gençlik yıllarındaki oyunculuğunu gösteren Karanfil, günümüzde ise bir dönemin efsane dizisi Aşk-ı Memnu’da canlandırdığı ‘Şaheste’ rolüyle hafızalarda yer etmiştir.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com