Yeşilçam’ın usta oyuncusu Hababam Sınıfının Mahmut Hocası bugün binlerce kişinin akın ettiği cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncuya son görevini yerine getirme isteyen binlerce kişi cenazeye akın ederken hep bir ağızdan ‘Hababam Güm Güm’ sloganları yükseldi.

Geride bıraktığımız günlerde hayata gözlerini yuman usta oyuncu Münir Özkul, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen törende Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Özkul’un ailesi, yakın çevresi ve sanatçı dostları katıldı.

HALK CENAZEYE AKIN ETTİ

Burada Özkul için düzenlenen tören sonrasında usta oyuncunun naaşı Teşvikiye Camii’ne getirildi. Birçok sanatçı ismin katıldığı cenazede binlerce kişinin cami avlusuna akın akın geldiği görüldü.

‘HABABAM GÜM GÜM GÜM’

Usta oyuncunun Türk Bayrağına sarılı olarak getirilen naaşının cami avlusunda alkışlarla karşılandığı görüldü. Yoğun kalabalıktan ağır ağır ilerleyen cenaze aracının kalabalığın arasından geçişi sırasında ‘Hababam güm güm güm’ sloganlarının yükseldiği görüldü. Hababam Sınıfının Mahmut Hocasına son görevini yerine getiren binlerce kişi usta oyuncuya vefasını gösterdi.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM’DA TÖRENDEYDİ

Öte yandan cenazeye Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı görüldü. Usta oyuncunun cenaze törenine katılan Yıldırım, cemaatle birlikte cenaze namazını kıldı. Aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de Münir Özkul için taziye mesajı gönderdiği öğrenildi.