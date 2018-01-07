Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son açıklamada, yurt genelinde yaşanan yazdan kalma havanın 13 Ocak 2018 tarihinde son bulacağı ve güneşli havanın yerini soğuk havalara bırakacağı belirtildi. Havaların aniden soğuyacağını söyleyen Meteoroloji, havaların soğumasıyla birlikte kar yağışının da görülebileceğini aktardı.

Ocak ayında yazdan kalma günler yaşamaya başlayan Türkiye’de havalar güneşli ilerlerken Meteoroloji’den gelen son açıklamada, güneşli havanın yerini soğuk havalara bırakacağı ve 13 Ocak 2018 tarihinde yurt genelinde havaların birden soğuyacağı belirtildi. Hava tahmin raporlarına göre, ilerleyen haftalarda soğuyacak havalarla birlikte kar yağışının da etkili olması bekleniyor.

ÖNCE BAHAR SONRA KIŞ

Hava sıcaklıkları Ocak ayının başından itibaren mevsim normallerinin üzerinde ilerliyor ve Türkiye Ocak ayında hiç olmadığı kadar sıcak hava yaşıyor. İstanbul’da hafta başından beri görülen güneşli hava bugünde devam ederken İzmir’de de adeta bahar ayı gibi Ocak ayı yaşanıyor. İlerleyen günlerde de devam edecek olan güneşli havanın 13 Ocak 2018 itibari ile yerini aniden soğuyan havalara bırakacağı ve sıcaklıkların hızla düşeceği belirtildi.

13 OCAK’A DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada, 13 Ocak 2018 tarihi itibariyle tüm yurtta aniden hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak ve tüm Türkiye soğuk havanın etkisi altına girecek. Günlerce sürecek olan soğuk havanın beraberinde kar yağışını da getirmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre 19 Ocak 2018 tarihi itibariyle İstanbul’a kar yağışı bekleniyor.