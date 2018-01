Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Boğaziçi Üniversitesi mezunlar programında konuşma yaptığı sırada bir bebeğin ağlama sesi üzerine güldüren bir çıkışta bulundu. Bebeğin ağlama sesi üzerine konuşmasına ara veren Erdoğan anneye seslenerek, ‘Ağlatma bebeği neden ağlatıyorsun’ diyerek tüm salonu güldürdü.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlar programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamalarına devam ederken bir bebeğin ağlama sesi üzerine konuşmasına ara verdi ve bebeğin annesine seslenerek, ‘Ağlatma bebeği neden ağlatıyorsun’ dedi.

SALONU GÜLDÜRDÜ

Katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir bebeğin ağla asesi üzerine konuşmasını keserek gülerek bebeğin annesine seslendi, ‘Ağlatma bebeği neden ağlatıyorsun’ diyen Erdoğan tüm salonu güldürdü.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HOCALARINA ELEŞTİRİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda yaptığı açıklamalarda Boğaziçi Üniversitesi Hocalarına da seslendi. Açık konuşmayı severim diyerek eleştirilerine başlayan Erdoğan, Eğitim Öğretim özgürlüğünün her zaman her yerde konuşulduğunu bunun yanında Üniversitelerde düşünce özgürlüğünün de her zaman gündeme gelen konular arasında yer aldığını belirtti. Boğaziçi Üniversitesi’nden örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Acaba hocalarımız nereye kadar pergellerini açıyorlar?’ diyerek Boğaziçi Üniversitesi hocalarına eleştirilerde bulundu. Üniversitelerin her zaman huzur yeri olması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde terörün üniversitelere yerleşmiş durumda olduğunu söyleyerek ‘Zihnini Amerika’daki şarlatana adayan mankurtlardan bilim adamı da Müslüman da olmaz’ diyerek eleştirilerini noktaladı.