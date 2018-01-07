ABD merkezli site The Death List çok ilginç bir iddia ortaya attı. Dergide yer alan habere göre 2018 yılında tam 50 ünlü hayatını kaybedecek. Hazırlanan listede dünyaca ünlü isimler yer alırken, listeye tepkiler de çığ gibi büyüyor.

2016 yılında da benzer bir liste hazırlayan The Death List, bazı tahminlerini tutturmuştu. Çünkü 2016 yılında hayatını kaybeden David Bowie, Muhammed Ali ve George Michael gibi isimler de o listede yer alıyordu.

TAM 50 ÜNLÜ İSİM VAR

Dergi tarafından hazırlanan yeni ölecekler listesinde dünya çağında üne sahip onlarca isim yer alıyor. Bu isimlerin başında ise fizikçi Stephen Hawking, Kirk Douglas, Olivia Newton-John ve Ronnie Wood yer alıyor. Dergide yapılan haberde açıklama kısmında ise “İşte uzmanlarımız tarafından 2018 yılı boyunca öleceğini düşünülen ünlüler ifadeleri kullanılıyor.”