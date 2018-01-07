﻿ Ekipler Helikopterle Bölgede! Dağda Donmanın Eşiğinde Yardım Bekleyen 5 Kişi İçin Kırmızı Alarm

Ekipler Helikopterle Bölgede! Dağda Donmanın Eşiğinde Yardım Bekleyen 5 Kişi İçin Kırmızı Alarm

Uludağ’da yürüyüşe çıktıktan sonra geri dönemeyen 5 kişinin kurtarılması için ekipler alarma geçti. Yürüyüş yaparken indikleri 6 metrelik şelalede mahsur kalan 5 kişinin donmamak için ateş yaktıkları ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi.

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Ekipler Helikopterle Bölgede! Dağda Donmanın Eşiğinde Yardım Bekleyen 5 Kişi İçin Kırmızı Alarm
Ekipler Helikopterle Bölgede! Dağda Donmanın Eşiğinde Yardım Bekleyen 5 Kişi İçin Kırmızı Alarm Tarih: 2018-01-07 Saat: 23:40:51
Güncelleme : 2018-01-07 23:40:51

Uludağ’da yürüyüşe çıktıktan sonra geri dönemeyen 5 kişinin kurtarılması için ekipler alarma geçti. Yürüyüş yaparken indikleri 6 metrelik şelalede mahsur kalan 5 kişinin donmamak için ateş yaktıkları ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi.

Kış aylarında en çok tercih edilen tatil bölgesi olan Uludağ’da yürüyüşe çıkan ve geri dönemeyen 5 kişi yaklaşık 6 metrelik şelale mevkiinde mahsur kaldı. Geri dönemeyeceğini anlayan 5 kişinin jandarmayı arayarak yardım istedikleri öğrenildi.

JANDARMA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Jandarma ekiplerine düşen ihbar sonrasında Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerinin mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için harekete geçtiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken alınan bilgiler arasında, şelale mevkiinde mahsur kalan 5 kişiden birinin ayağının kırık olduğu bu yüzden de bölgeye helikopter istendiği belirtildi. 

GRUBUN YERİ TESPİT EDİLDİ

Yürüyüşe çıktıktan sonra yaklaşık 6 metrelik şelaleden geri dönemeyen ve havanın kararmasıyla şelalede mahsur kalan 5 kişinin çok üşüdükleri ve bütün eşyalarını şelalenin üst kısmına bıraktıkları için ısınamadıkları belirtilirken donmamak için ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları öğrenildi. Jandarma ekiplerinin şelalede mahsur kalan 5 kişinin yerlerini tespit ettiği öğrenilirken kurtarma çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi. Yürüyüşe çıkan 5 kişinin Bakacak bölgesinde önlerine çıkan patikaya girerek tesadüfen şelaleye indikleri ve bir daha geri dönemedikleri öğrenildi. 

 

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