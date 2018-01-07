Uludağ’da yürüyüşe çıktıktan sonra geri dönemeyen 5 kişinin kurtarılması için ekipler alarma geçti. Yürüyüş yaparken indikleri 6 metrelik şelalede mahsur kalan 5 kişinin donmamak için ateş yaktıkları ve kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi.

Kış aylarında en çok tercih edilen tatil bölgesi olan Uludağ’da yürüyüşe çıkan ve geri dönemeyen 5 kişi yaklaşık 6 metrelik şelale mevkiinde mahsur kaldı. Geri dönemeyeceğini anlayan 5 kişinin jandarmayı arayarak yardım istedikleri öğrenildi.

JANDARMA ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ALARMA GEÇTİ

Jandarma ekiplerine düşen ihbar sonrasında Jandarma Arama Kurtarma Ekiplerinin mahsur kalan 5 kişiyi kurtarmak için harekete geçtiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ederken alınan bilgiler arasında, şelale mevkiinde mahsur kalan 5 kişiden birinin ayağının kırık olduğu bu yüzden de bölgeye helikopter istendiği belirtildi.

GRUBUN YERİ TESPİT EDİLDİ

Yürüyüşe çıktıktan sonra yaklaşık 6 metrelik şelaleden geri dönemeyen ve havanın kararmasıyla şelalede mahsur kalan 5 kişinin çok üşüdükleri ve bütün eşyalarını şelalenin üst kısmına bıraktıkları için ısınamadıkları belirtilirken donmamak için ateş yakarak ısınmaya çalıştıkları öğrenildi. Jandarma ekiplerinin şelalede mahsur kalan 5 kişinin yerlerini tespit ettiği öğrenilirken kurtarma çalışmalarına devam ettikleri öğrenildi. Yürüyüşe çıkan 5 kişinin Bakacak bölgesinde önlerine çıkan patikaya girerek tesadüfen şelaleye indikleri ve bir daha geri dönemedikleri öğrenildi.