Diyarbakır Kulp ilçesinde öğrencisini taciz ettiği iddia edilen öğretmen hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış ve bu dava sonrasında öğretmenden bir skandal hareket daha gelmişti. Hakkında dava açılan Coğrafya öğretmeninin taciz ettiği iddia edilen öğrencisinin ailesini şeriata davet ettiği öğrenilmişti. Tacizci öğretmen hakkında karar verildi.

Olay, Diyarbakır Kulp ilçesinde yaşandı. Kulp ilçesinde Coğrafya öğretmenliği yapan 34 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası A.B hakkında 16 yaşında olan kız öğrencisini taciz ettiği iddiası ile 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmıştı. Hakkında dava açılan öğretmen tarafından gelen ikinci skandal ise herkese bir şok daha yaşatmıştı.

AİLEYİ ŞERİATA DAVET ETTİ

Öğrencisini taciz iddiası ile hakkında şikayet bulunan A.B, kendisini şikayet eden öğrencinin ailesine mesaj göndererek olayı şeriatta çözmeyi teklif etti. Aileye gönderdiği mesajda, hata işlediğini söyleyen öğretmenin, ‘Şeriata gidelim, cezam ölümde olsa razıyım’ sözlerine yer verdiği öğrenildi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Yaşanan skandallar sonrasında olay medyada da geniş yer buldu eve tüm Türkiye tacizci öğretmenin skandallarına karşı ayaklanmıştı. Sosyal medyada da çok konuşulan konu sonrasında Kulp Kaymakamlığı Coğrafya öğretmeni A.B hakkında soruşturma başlatarak soruşturmanın devam ettiği süreçte öğretmenin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğuna karar verdi ve A.B’yi görevinden aldı.