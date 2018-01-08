Kadına yönelik şiddetler her geçen gün giderek artmaya devam ederken bunlardan birisi ise Adana’da yaşandı. Genç bir erkek Atatürk Caddesi üzerinde tartıştığı kızı önce tartakladı sonra da çenesini sıkıp hakaretler savurdu. O esnada çevreden geçen herkesin duyarsız kalması da gözlerden kaçmadı. İşte detaylar…

Kadına yönelik şiddet Türkiye’de her geçen gün giderek daha da artmaya devam ediyor. Hem şiddet hem de cinayet haberlerinin çoğaldığı şu günlerde yine bir erkek vahşeti yaşandı ve genç bir kız şiddete maruz kaldı. Olay ise Adana’nın Seyhan İlçesi’nde yaşandı ve o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

CADDE ORTASINDA ÇENESİNİ SIKIP HAKARETLER SAVURDU

Adana’nın Seyhan İlçesi’nde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde akıl almaz görüntüler kameralara yansıdı. İsimleri henüz öğrenilemeyen genç bir kız ile erkek cadde üzerinde tartışmaya başladı. Bu tartışma esnasında ise genç kız hayli şiddete maruz kaldı.

Genç kıza bağıran erkek, sinirli tavırlarıyla dikkat çekerken bir ara genç kızın çenesini sıktı ve onu tartakladı. Ardından da dirsek atmakla tehdit etti. Bu sırada genç kıza bağırmaya devam ederken, çevreden geçen vatandaşların ise duyarsız kalmaları gözlerden kaçmadı. Bir süre sonra ise başka bir erkek gelerek kıza bağıran genci oradan uzaklaştırdı ve giderken de genç kız ile tartışmaya devam etti.