Konya’da bir ortaokulda kantincilik yapan A.U, kantine gelen öğrencileri kendi tostlarını yapmaları için içeriye çağırdı ve iki kız öğrenciye cinsel tacizde bulundu. Öğrencilerin şikayeti sonrasında ortaya çıkan olayın ardından A.U’ya 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. İşte detaylar…

Konya’da mide bulandıran olay! Konya merkezde bulunan bir imam hatip ortaokulunda 2017 yılının Mart ayında son derece vahim bir olay meydana gelmişti. İmam hatip ortaokulunda kantincilik yapan 59 yaşındaki A.U, 13 ve 14 yaşlarında olan S.S ile S.Y isimli iki kız öğrenciyi kendi tostlarını kendileri yapsın diye kantine aldı ve arka tarafa geçirerek onlara cinsel tacizde bulundu.

TACİZCİ KANTİNCİ TUTUKLANDI

S.S ve S.Y kantincinin kendilerine tacizde bulunmasının ardından bağırarak oradan kaçtı ve sınıflarına gittiler. Ama günler geçtikçe kantincinin tacizi devam edince kızla durumu rehber öğretmenlerine anlattı ve sonra da okul yönetimine anlattı. okul yönetimi de bu vahim olayla hemen alakadar oldu ve durumu emniyete bildirerek öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Genç kızlar ise verdikleri ifadelerinde kantincinin sabah kahvaltısı sırasında kendilerine taciz ettiğini belirttiler. Yapılan şikayetler sonrasında ise kantinci A.U gözaltına alınmış ve tutuklu yargılanmıştı. Mahkemenin görülen davasında ise karar alındı ve kantinci hakkında mahkeme heyeti cinsel saldırıdan dolayı 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.