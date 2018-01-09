Suriye’nin başkenti Şam yakınlarında bulunan ve Suriye ordusuna ait olduğu öğrenilen mühimmat deposu, İsrail savaş uçakları tarafından vuruldu.

İsrail Savaş uçakları tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a yakın bir noktada bulunan Kalamun bölgesinde bir mühimmat deposuna füze ve jetlerle saldırı düzenlendi.

EL-KUTEYFE'YE SALDIRDILAR

Son dakika haberi olarak İsrailli Haaretz gazetesinde yayınlanan haberde İsrail savaş uçakları tarafından Şam yakınlarında Esad rejiminin askeri üssündeki bir silah deposuna saldırı düzenlendi. Alınan bilgilere göre saldırı Şam kırsalındaki El-Kuteyfe'ye düzenlendi.

SALDIR SURİYE ORDUSU TARAFINDAN DA DOĞRULANDI

Suriye ordusu da yaptığı açıklama ile İsrail’in askeri üssündeki silah depolarına jet ve füzelerle saldırı yaptığını doğruladı. Ayrıca açıklamanın devamında füzelerin hava savunma sistemleri ile etkisiz hale getirildiği de belirtildi.

İSRAİL DAHA ÖNCE DE VURMUŞTU

Daha önce de Şam rejimine İsrail ordusu tarafından defalarca saldırı düzenlenmişti.