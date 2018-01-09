Suriye’de bulunan YPG'lileri düzenli orduya çevirmek için ilk adımı atan CIA, 400 teröriste özel eğitim vererek terör ordusu kurdu. Kurulan yeni silahlı orduya "Kuzey Ordusu" adı verildi.

Terör örgütü PYD/PKK, Suriye'nin dörtte birini işgal ederken ABD’nin de teröristlere desteği devam ediyor. Örgüt şimdi de ABD’nin desteğini alarak sözde ordu kuruyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin bütün tepkilerine rağmen ABD, PYD/PKK'ya desteğinin süreceğini açıklamıştı. 22 Aralık 2017'de bir açıklama yapan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Suriye’de terör örgütü DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önlemek için bir ordu kuracaklarının açıklamasının hemen ardından ilk adım da geldi.

400 TERÖRİSTE ÖZEL EĞİTİM VERDİLER

Yerel kaynaklardan AA’nın edindiği bilgilere göre 400 terör örgütü mensubu ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK'nın Kandil yapılanması tarafından eğitildi. Haseke'nin güneyindeki Sabahu'l Hayır kampı ile Halep'in doğusunda Fırat nehri üzerindeki Tişrin barajı yakınlarında eğitime alınan 400 teröristin eğitimi bitti.

TERÖR ORDUSU KURDULAR

ABD yaptığı açıklamada "sınır muhafızı" adı altında yeni bir güç kurma yoluna gittiğini belirtse de 400 terörist aldıkları özel eğitimden sonra YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. ABD, 2016 yılından bu yana silah desteğinde bulunduğu örgüte şimdi de teknoloji desteğini vermeye başladı. Yeni kurulan terör ordusu için CIA ve Pentagon PYD/PKK'ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer etti.