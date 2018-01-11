Pakistan’da küçük bir kızı Kur’an Kursu’ndan çıktığı sıralarda elinden tutarak elini kolunu sallaya sallaya götüren sapık adam tecavüz ettiği küçük kız çocuğunu öldürerek çöp konteynırına attı. Sapık adamın küçük kızı elinden tutarak götürdüğü görüntüler çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pakistan’da yaşanan olay duyanları dehşete düşürdü. Henüz 8 yaşındaki bir kız çocuğunu Kur’an Kursundan çıktığı sıralarda elinden tutarak götüren sapık adam kıza tecavüz ederek öldürdükten sonra cesedini çöp konteynırına attı.

KÜÇÜK KIZI ALIP GİTTİ

Olay, Pakistan’da meydana geldi. Ülke gündemini sarsan dehşete düşüren olayda alınan bilgilere göre, 8 yaşında olan ve en son her gün gittiği Kur’an Kursuna giderken görüntülenen 8 yaşındaki ismi açıklanmayan küçük kızın bir adam tarafından Kur’an Kursu çıkışında elinden tutularak götürüldüğü tespit edildi. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken görüntülerde, küçük kızın yanına gelen adamın elinden tuttuğu kızı elini kolunu sallaya sallaya götürdüğü görüldü. Polis ekipleri kamera görüntülerini incelerken sapık adam tarafından kaçırılarak önce tecavüz edilen daha sonrada öldürülerek çöp konteynırına atılan kızın haberi ülkeyi bir hayli sarstı.

KIZIN AİLESİ HAC GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEK İÇİN GİTMİŞ

Diğer yandan olayla ilgili alınan başka bir haberde, 8 yaşında olan ve tecavüz edilerek öldürülen kızın ailesinin hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunduğu belirtildi. Tecavüze uğrayan ve öldürülen 8 yaşındaki kızın cesedinin evinin sadece 2 kilometre ilerisindeki çöp konteynırında bulunduğu ve Pakistan halkının duruma büyük tepki gösterdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin cani adamı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.