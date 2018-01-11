Sevgilisi tarafından aldatılan 23 yaşındaki ABD’li kadın intikam almak için ilginç bir yolu seçti. Aldığı dini eğitim ve yaşam tarzı nedeniyle kendisini evleneceği erkeğe saklatan 23 yaşındaki genç kız, sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince ondan intikam almaya karar verdi ve bekaretini satışa çıkardı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki kadın, sevgilisinden intikam almak için bekaretini satışa çıkardı. Kadın, ilanını Dünyaca ünlü bir geneleve vererek gelecek en yüksek teklifi beklemeye başladı. Genç kadın yaptığı açıklamasında kendisini aldatan sevgilisinden intikam almak için böyle bir yolu seçtiğini de söyledi.

BEKARETİNİ AÇIK ARTTIRMAYA KOYDU

Nevada'da bulunan dünyaca ünlü Moonlite Bunny Ranch isimli yasal gelenevde ilan veren 23 yaşındaki Bailey Gibson, açık arttırmada en yüksek ücreti veren kişi ile birlikte olacak.

DİNİ EĞİTİM ALMIŞTI, KENDİSİNİ KOCASINA SAKLIYORDU

Gibson, çok dindar bir aile tarafından evlatlık olarak alınmış ve yatılı bir Hristiyan okulunda yatılı okuyarak büyümüş. Cinselliğe uzak olarak büyüyen ve kendisini evleneceği adama saklayan Gibson, ilk defa sevgilisi olunca bunu ona da anlatmış.

ERKEK ARKADAŞI DA DİNDARDI AMA ALDATTI

Genç kızın erkek arkadaşının da kendisi gibi dindar olduğu öğrenilirken, bekâretini evlenene kadar korumak istemesini olumlu karşılamasına da çok sevindi. Çift bu doğrultuda mutlu bir ilişkiye yelken açtı ancak geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde erkek arkadaşının kendisini aldattığını öğrenen genç kız büyük bir yıkım yaşadı ve düşünceleri de değişti.

İNTİKAM ALMAK İÇİN BEKARETİNİ SATIYOR

Gibson, bu acı veren ayrılığın ardından, bu yaşına kadar sakladığı bekaretini satmaya karar verdi. Genç kız ailesinin ve çevresinin kendisinden hiç beklemediği bir düşünce içine girerek sevgilisinden intikam almaya ve bekaretini satmaya karar verdi. Gibson açıklamasında "Bekaretimi en karlı şekilde kaybetmek istiyorum" ifadelerini kulladı.