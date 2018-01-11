﻿ Melih Gökçek Yine Sosyal Medyanın Gündeminde! Sözcü’de Köşe Yazarı Olmak İstiyorum Dedi, Mesaj Yağdı

Melih Gökçek Yine Sosyal Medyanın Gündeminde! Sözcü’de Köşe Yazarı Olmak İstiyorum Dedi, Mesaj Yağdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediye Başkanlığından istifa ettikten sonra uzun süre ortalarda görünmemişti. Sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Gökçek, son yaptığı açıklama ile yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Anasayfa GÜNCEL Melih Gökçek Yine Sosyal Medyanın Gündeminde! Sözcü’de Köşe Yazarı Olmak İstiyorum Dedi, Mesaj Yağdı
Melih Gökçek Yine Sosyal Medyanın Gündeminde! Sözcü’de Köşe Yazarı Olmak İstiyorum Dedi, Mesaj Yağdı
Melih Gökçek Yine Sosyal Medyanın Gündeminde! Sözcü’de Köşe Yazarı Olmak İstiyorum Dedi, Mesaj Yağdı Tarih: 2018-01-11 Saat: 15:14:59
Güncelleme : 2018-01-11 15:14:59

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediye Başkanlığından istifa ettikten sonra uzun süre ortalarda görünmemişti. Sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Gökçek, son yaptığı açıklama ile yine sosyal medyanın gündemine oturdu. 

24 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Melih Gökçek, istifasının ardından bir süre ortalarda görülmedi. Twitter hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan Gökçek, burada yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın sık sık konuşulan isimlerinden olmuştu. Melih Gökçek’in son yaptığı açıklamasında, Sözcü’de köşe yazarlığı yapabileceğini söyleyerek para miktarının önemli olmadığını da söyleyerek yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘SÖZCÜ’DE YAZMAYI ÇOK İSTERİM’

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sözcü’de köşe yazarlığı yapmayı çok istediğini belirterek çok da bir para talep etmediğini söyledi. İstifasının ardından partisini zora sokacak hiçbir açıklama yapmayacağını söyleyen Gökçek, Başkanlık zamanında Ankara’ya yaptığı hizmetleri de sık sık dile getirdi. Attığı tweetlerle her zaman sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başaran Gökçek, Sözcü’de yazmayı çok istediğini bunun farklı görüşlerde oluşturacağını ve çok fazla maaşta istemediğini söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. 

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Melih Gökçek’in Sözcü yazarlığı açıklaması sosyal medyanın gündemine düşerken. Konuyla ilgili çok sayıda twitter kullanıcısından paylaşım geldi. Bazı kullanıcılar Melih Gökçek’e köşe adı buldu. Kullanıcılardan, ‘Halkın Fışkiyesi’, ‘Köşedeki Dinazor’, ‘Köşe Kapmaca’, ‘Köşem Sultan’gibi çok sayıda isim önerisi geldiği görüldü.

 

Melih Gökçek Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sosyal medya Sözcü Köşe yazarlığı mı yapacak Açıklama Twitter
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Yemekteyiz 9 Mart 2018 Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 9 Mart Son Bölümde Yaşananlar!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!
Bizimkiler Dizisinin Kapıcı Cafer’i Olarak Akıllara Kazınmıştı, Usta Oyuncudan Acı Haber Geldi!