Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediye Başkanlığından istifa ettikten sonra uzun süre ortalarda görünmemişti. Sosyal medyada sık sık yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Gökçek, son yaptığı açıklama ile yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

24 yıllık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Melih Gökçek, istifasının ardından bir süre ortalarda görülmedi. Twitter hesabını oldukça aktif bir şekilde kullanan Gökçek, burada yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın sık sık konuşulan isimlerinden olmuştu. Melih Gökçek’in son yaptığı açıklamasında, Sözcü’de köşe yazarlığı yapabileceğini söyleyerek para miktarının önemli olmadığını da söyleyerek yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘SÖZCÜ’DE YAZMAYI ÇOK İSTERİM’

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Sözcü’de köşe yazarlığı yapmayı çok istediğini belirterek çok da bir para talep etmediğini söyledi. İstifasının ardından partisini zora sokacak hiçbir açıklama yapmayacağını söyleyen Gökçek, Başkanlık zamanında Ankara’ya yaptığı hizmetleri de sık sık dile getirdi. Attığı tweetlerle her zaman sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başaran Gökçek, Sözcü’de yazmayı çok istediğini bunun farklı görüşlerde oluşturacağını ve çok fazla maaşta istemediğini söyleyerek gündeme bomba gibi düştü.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Melih Gökçek’in Sözcü yazarlığı açıklaması sosyal medyanın gündemine düşerken. Konuyla ilgili çok sayıda twitter kullanıcısından paylaşım geldi. Bazı kullanıcılar Melih Gökçek’e köşe adı buldu. Kullanıcılardan, ‘Halkın Fışkiyesi’, ‘Köşedeki Dinazor’, ‘Köşe Kapmaca’, ‘Köşem Sultan’gibi çok sayıda isim önerisi geldiği görüldü.