İsrail polisi Kudüs’te yine terör estiriyor. Mescid-i Aksa’yı ziyaret için gelen Osman Hazır isimli bir Türk vatandaşı gözaltına aldığı öğrenilen İsrail polisinin Türk vatandaşı gözaltına alma sebebinin Türk bayrağı ile fotoğraf çekilmesi olduğu belirtildi.

İsrail polisi, Kudüs’te skandallarına devam ediyor. Tur rehberi olduğu öğrenilen Murat Kundak isimli şahsın yaptığı açıklamalarda, Mescid-i Aksa’da yatsı namazı kılan 46 yaşındaki Türk vatandaşı olduğu öğrenilen Osman Hazır’ın namaz çıkışında Türk bayrağı ile fotoğraf çekilmesinden dolayı İsrail polisleri tarafından gözaltına alındığını belirtti.

BÜYÜKELÇİLİK VE BAŞKONSOLOSLUK KONUNUN TAKİPÇİSİ

Yatsı namazı sonrasında Türk bayrağı ile fotoğraf çekildiği için İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı belirtilen Osman Hazır hakkında henüz İsrail polisinden bir açıklama yapılmazken tur rehberi Murat Kundak’tan alınan diğer bilgilerde, Hazır’ın İsrail polisi tarafından David Polis Merkezi’ne götürüldüğünü ve yaklaşık 5 saattir gözaltında tutulduğunu söyledi. Türk vatandaşı Osman Hazır’dan henüz bir haber alınamazken Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğunun Türk vatandaşı Osman Hazır’ın durumunu yakından takip ettiği belirtildi. İsrail polisinden gözaltıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadığı tekrar aktarılırken gözaltında tutulduğu belirtilen Türk vatandaşı Osman Hazır’ın durumuyla ilgili bilgi alınmaya çalışıldığı ve konunun takipçisi olan Büyükelçilik ile Başkonsolosluğun Hazır’ın durumu hakkında bilgi alındığında Türk yetkililerle paylaşacağı da aktarılan bilgiler arasında yer aldı.