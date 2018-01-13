﻿ Yoğun Top Atışı Yapıldı! TSK’dan Afrin’deki PYD Mevzilerine Bombardıman

Yoğun Top Atışı Yapıldı! TSK’dan Afrin’deki PYD Mevzilerine Bombardıman

TSK, Afrin’de PYD mevzilerini yoğun top atışlarıyla vurdu. Top sesleri Hatay Reyhanlı ilçesinden duyulurken ateş sesleri Cilvegözü sınır kapısına kadar ulaştı.

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Yoğun Top Atışı Yapıldı! TSK’dan Afrin’deki PYD Mevzilerine Bombardıman
Yoğun Top Atışı Yapıldı! TSK’dan Afrin’deki PYD Mevzilerine Bombardıman Tarih: 2018-01-13 Saat: 18:07:24
Güncelleme : 2018-01-13 18:07:24

TSK, Afrin’de PYD mevzilerini yoğun top atışlarıyla vurdu. Top sesleri Hatay Reyhanlı ilçesinden duyulurken ateş sesleri Cilvegözü sınır kapısına kadar ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’de PYD mevzilerine yönelik olarak aralıklı top atışları yaptı. Özellikle öğle saatleri itibari ile başlayan ve arka arkaya gelen top atışlarının sesi Hatay Reyhanlı ilçesinden de duyuldu.

CUMHURBAŞKANI AFRİN MESAJI VERMİŞTİ

Bugün Elazığ’da gerçekleştirilen AK Parti 6. Olağan İl Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’deki terör örgüleriyle mücadele konusuna değinmiş ve Afrin operasyonuyla ilgili sinyaller vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı sıralarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Afrin bölgesinde PYD mevzilerine yoğun top atışı yaptığı öğrenildi.

BAŞLARINA YIKACAĞIZ DEMİŞTİ

Öte yandan bugün gerçekleştirdiği konuşmasında, Suriye’deki terörle mücadele konusuna değinen Erdoğan, Afrin’de gerçekleştirilmeyi düşündükleri operasyonda teslim olmayan teröristlerin bölgeyi başlarına yıkacağını söylemişti. İdlib operasyonuyla terör örgütünün batı kanalının çökertildiğini söyleyen Erdoğan, terör örgütleri ile mücadelenin tüm istikrarıyla devam edeceğini belirtmişti.

REYHANLI VE CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISINDAN DUYULDU

Alınan bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birliklerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinden Afrin’de yer alan terör örgütü PYD ve PKK mevzilerine top atışı gerçekleştirdiği ve TSK’nın yaptığı top atışlarının Cilvegözü sınır kapırı ve Hatay Reyhanlı ilçesinden duyulduğu öğrenildi.

 

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