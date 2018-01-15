Irak’ın başkenti Bağdat’ta bu sabah saatlerinde günlük iş arayan işçilerin sürekli olarak toplandıkları meydanda peş peşe iki ayrı intihar saldırısı düzenlendi. Alınan ilk bilgilere göre saldırıda 16 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

Bağdat güne kanlı başladı. Sabahın ilk saatlerinde işçilerin toplandığı ve oldukça kalabalık olan bir meydana düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi de yaralandı.

GÜNLÜK İŞÇİLER TOPLANIYORDU

Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları al-Tayaran Meydanı'nda art arda iki patlama meydana geldi. Patlamanın intihar saldırısı olduğu öğrenildi.

Ayrıntılar Gelecek…