﻿ Bağdat Kana Bulandı! İşçilerin Toplandığı Alana Çİfte İntihar Saldırısı Düzenlendi, Ölü ve Yaralılar Var!

Bağdat Kana Bulandı! İşçilerin Toplandığı Alana Çİfte İntihar Saldırısı Düzenlendi, Ölü ve Yaralılar Var!

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bu sabah saatlerinde günlük iş arayan işçilerin sürekli olarak toplandıkları meydanda peş peşe iki ayrı intihar saldırısı düzenlendi. Alınan ilk bilgilere göre saldırıda 16 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

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Bağdat Kana Bulandı! İşçilerin Toplandığı Alana Çİfte İntihar Saldırısı Düzenlendi, Ölü ve Yaralılar Var!
Bağdat Kana Bulandı! İşçilerin Toplandığı Alana Çİfte İntihar Saldırısı Düzenlendi, Ölü ve Yaralılar Var! Tarih: 2018-01-15 Saat: 10:06:57
Güncelleme : 2018-01-15 10:06:57

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bu sabah saatlerinde günlük iş arayan işçilerin sürekli olarak toplandıkları meydanda peş peşe iki ayrı intihar saldırısı düzenlendi. Alınan ilk bilgilere göre saldırıda 16 kişi öldü, 65 kişi yaralandı. 

Bağdat güne kanlı başladı. Sabahın ilk saatlerinde işçilerin toplandığı ve oldukça kalabalık olan bir meydana düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi de yaralandı. 

GÜNLÜK İŞÇİLER TOPLANIYORDU
Yerel kaynaklardan alınan ilk bilgilere göre inşaat işçilerinin günlük iş bulmak amacıyla her sabah toplandıkları al-Tayaran Meydanı'nda art arda iki patlama meydana geldi. Patlamanın intihar saldırısı olduğu öğrenildi. 
Ayrıntılar Gelecek…

 

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