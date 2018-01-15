Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava tahminine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Daha önce açıklama yapan Meteoroloji, İstanbul’da bugün kar yağışının başlayacağını duyurmuştu. Fakat İstanbul bu sabah kar beklerken güneşli bir havaya uyandı. Vatandaşlar da hemen internet üzerinden "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Heyecanla kar yağışı bekleyen vatandaşlara açılama Meteoroloji'den geldi. Tarih veren Meteoroloji, başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde kar yağışı görüleceğini ve günlerce kar yağışının süreceğini açıkladı. Peki, "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren yurdun birçok bölümü yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Özellikle İstanbul’da yağışların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelerde bugün İstanbul’a kar yağacağı belirtilmişti. Sabah güneşli bir havaya uyanan İstanbullular ise İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak, İstanbul'a Kar yağacak mı gibi soruların yanıtını merak ediyor. Meteoroloji son açıklaması ile tahminlerini değiştirdi. İşte, İstanbul hava durumu…

İSTANBUL O TARİHTE BEYAZA BÜRÜNECEK

Daha önce "İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor" uyarısı yapan Meteoroloji, tahminlerini değiştirdi. Dün İstanbul’un bazı kesimlerinde hafif kar yağışı görülse de bugün İstanbullular güneşli bir güne uyandı. Meteoroloji yeni açıklamasında 20 Ocak'tan sonra ülkemizin yeni soğuk hava sisteminin etkisi altına gireceğini ve başta İstanbul olmak üzere bir çok kent beyaz örtü ile kaplanacak ve kar yağışı da günlerce devam edecek.