Survivor 2018’in yayın hayatına geçmesine çok az bir süre kala adaya gidecek isimler arasında yer aldığı öğrenilen Turabi yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı. Turabi’nin Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf akıllara Turabi, Survivor’a gitmeyecek mi sorularını getirdi.

Survivor 2018 için geri sayım başladı. Survivor 2018, All Star olarak ekranlara gelecek ve tüm zamanların en heyecanlı Survivor’ı olacak. Acun Ilıcalı’nın yeni Survivor için bir araya getirdiği isimler merak edilirken bazıları açıklanmıştı. Bu açıklanan isimler arasında geçmiş dönemlerde yarışmaya damga vuran ve 2 kez şampiyonluk yaşayan Turabi de yer alıyordu.

PAYLAŞIMIYLA KAFA KARIŞTIRDI

Geride bıraktığımız yıllarda Survivor yarışmasına katılan ve 2 kez şampiyonluk kazanan Turabi, yeni başlayacak olan Survivor 2018 All Star yarışmasında yer alacağını kendi yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu. Fakat Turabi, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını üzdü ve bu yıl Survivor’a gelmeyeceğini duyurdu. Turabi, ‘Üzülerek söylüyorum ki bu sene Survivor’a gelmiyorum’ şeklinde yaptığı paylaşım sonrasında sosyal medya ikiye bölündü. Sosyal medya kullanıcıları Turabi’nin yaptığı flaş paylaşıma kafa yorarken Turabi’den bir paylaşım daha geldi.

‘GÜLÜMSEYİN TURBOLANDINIZ’

Yaptığı açıklama binlerce yorum alan Turabi, son yaptığı paylaşımla adeta şok etti. ‘Gitmiyorum diye sevinenler , gülümseyin Turbolandınız’ şeklinde bir paylaşım yapan Turabi’nin eleştiri yağmuruna tutulduğu gözlerden kaçmadı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com