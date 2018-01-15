Kilis sınırında hareketlenmeler görülürken askerlerin Afrin sınırına konuşlandıkları ve silahlarının namlularını Suriye’nin Afrin bölgesine çevirdikleri öğrenildi. Askerlerin sıfır noktasında hazır bir şekilde emir bekledikleri belirtildi.

Dün sınırda yaşanan hareketlilik bugünde devam ediyor. Askeri sevkiyatın devam ettiği bölgede Kilis sınırında askerlerin teyakkuz halinde emir bekledikleri öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Geride bıraktığımız günlerde AK Parti İl Kongresinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin’e operasyonun yakın olduğu sinyallerini vermiş ve terör örgütleri ile olan mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirtmişti. Erdoğan’ın açıklamalarının ardından askeri birliklerin sınırda konuşlandığı ve hazır şekilde bekledikleri öğrenildi.

ASKERLER EMİR BEKLİYOR

Askeri birliklerin Kilis’te sıfır noktasında silahlarının namlularını Afrin’e çevirdikleri ve hazır bir şekilde gelecek olan emiri bekledikleri belirlendi. Sıfır noktasında, tank, roketatarlar, fırtına obüs ve askeri araçların olduğu gözlemlenirken Suriye Halep Kentine bağlı olan Afrin ilçesine komşu kalan Kilis’te PKKPYD terör örgütlerinin yer aldığı Kilis sınırına 55 kilometrede yer alan Afrin sınır hattına konuşlandığı belirlenen askeri birlikler Genelkurmay’dan gelecek olan emiri bekliyor.

SEVKİYAT DEVAM EDİYOR

Öte yandan Afrin operasyonu henüz başlamazken Hatay sınırına yapılması başlanan askeri sevkiyatın bugün de devam ettiği görüldü. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay’ından yola çıktığı belirlenen yaklaşık 10 tıra yüklenen zırhlı askeri araçların bugün de Narlıca Hudut Taburuna sevkiyatının sürdüğü belirlendi.